(Di venerdì 17 giugno 2022) Le partite incrociate tra energia e costo del denaro. Il vicepresidenteBce De Guindos: «Un’azienda italiana in salute non merita costi più alti di una tedesca»

... che prevede investimenti per la riduzione dell'impatto ambientale derivante daiserra, ... 'Questa e' la verache ci attende nei prossimi mesi. Siamo terra di idrocarburi e di energie ......32% Eur / Usd 1,0598 +1,48% Spread 204,23 Dati di mercato Leggi anche L'Authority: "Extraprofitti: una parte dei fondi sia usata per abbassare le bollette del" Bruxellesi mercati e punta a ... Gas, la sfida di Putin e lo scudo anti-inflazione della Banca centrale europea Finora eravamo alle scaramucce, ma ormai la trasformazione in arma delle forniture energetiche (la cosiddetta “weaponization”) da parte della Russia pare iniziata senza infingimenti: è una sfida in ...Le partite incrociate tra energia e costo del denaro. Il vicepresidente della Bce De Guindos: «Un’azienda italiana in salute non merita costi più alti di una tedesca» ...