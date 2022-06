Gas, la Russia taglia ancora le forniture: oggi solo il 50% delle richieste di Eni (Di venerdì 17 giugno 2022) Per il terzo giorno consecutivo Gazprom ci taglierà le forniture di gas rispetto alle richieste fatte dall’Eni. Il metano in entrata supera comunque il fabbisogno e la quantità fornita da Gazprom rispetta i contratti. Ma Mosca alza il livello di tensione Leggi su corriere (Di venerdì 17 giugno 2022) Per il terzo giorno consecutivo Gazprom ci taglierà ledi gas rispetto allefatte dall’Eni. Il metano in entrata supera comunque il fabbisogno e la quantità fornita da Gazprom rispetta i contratti. Ma Mosca alza il livello di tensione

Pubblicità

ladyonorato : La guerra che l’UE, d’accordo col governo italiano ha voluto dichiarare alla Russia costerà oltre 50 miliardi al no… - fattoquotidiano : Il gas vola oltre i 130 euro a megawattora dopo i tagli della Russia. Borse Ue tutte in negativo, anche la Svizzera… - Adnkronos : Gas dalla #Russia, l'annuncio di Eni: #Gazprom fornirà all'Italia solo il 50% della fornitura richiesta'. - lorenzo10469500 : Gas Russia, Gazprom fornirà 50% di quanto richiesto da Eni - Adnkronos - LibellulaRebel : RT @agambella: Non arriva più gas dalla Russia in Francia. Ridotto il flusso alla Germania. All'Italia la riduzione è del 50% della fornitu… -