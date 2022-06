Gas, la Russia taglia ancora le forniture: oggi ci darà solo il 50% delle richieste (Di venerdì 17 giugno 2022) Per il terzo giorno consecutivo Gazprom ci taglierà le forniture di gas rispetto al fabbisogno stimato e le richieste fatte dall’Eni. Mosca alza il livello di tensione e la quantità di metano che ci sottrae Leggi su corriere (Di venerdì 17 giugno 2022) Per il terzo giorno consecutivo Gazprom ci taglierà ledi gas rispetto al fabbisogno stimato e lefatte dall’Eni. Mosca alza il livello di tensione e la quantità di metano che ci sottrae

