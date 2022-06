Gas, impennata dei prezzi con i tagli di Mosca. Italia verso lo «stato di allerta» (Di venerdì 17 giugno 2022) È il secondo livello di attenzione in una scala di tre e può comportare la sospensione delle forniture agli utenti industriali interrompibili. Razionare i consumi sarà una necessità se i flussi nel Nord Stream non risalgono:?cosa che purtroppo sembra improbabile Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 17 giugno 2022) È il secondo livello di attenzione in una scala di tre e può comportare la sospensione delle forniture agli utenti industriali interrompibili. Razionare i consumi sarà una necessità se i flussi nel Nord Stream non risalgono:?cosa che purtroppo sembra improbabile

Pubblicità

sole24ore : Gas, impennata dei prezzi con i tagli di Mosca. Italia verso lo «stato di allerta» - MastroCecco1 : RT @GiancarloDeRisi: ???Sapete di quanto è aumentato il #gas per via della guerra in #Ucraina? Terribile, lo dice Assolombarda: +647% più l'… - marco_disca : RT @sole24ore: Gas, impennata dei prezzi con i tagli di Mosca. Italia verso lo «stato di allerta» - faustomaroccia : RT @SirWinston_1874: Gas, impennata dei prezzi con i tagli di Mosca. Italia verso lo «stato di allerta» Succede questo in un Paese in cui… - SirWinston_1874 : Gas, impennata dei prezzi con i tagli di Mosca. Italia verso lo «stato di allerta» Succede questo in un Paese in… -