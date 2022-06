Gas | il governo rilancia le trivelle in Adriatico Eni | ricevuto solo il 65% delle forniture chieste a Gazprom

(Di venerdì 17 giugno 2022) Mentre Mario Draghi da Kiev parla di «uso politico del gas» da parte di Mosca, la corsa del prezzo non si ferma. Per il premier i problemi tecnici dichiarati dasono...

Pubblicità

ladyonorato : La guerra che l’UE, d’accordo col governo italiano ha voluto dichiarare alla Russia costerà oltre 50 miliardi al no… - eziomauro : Gas, ecco il piano di emergenza del Governo: meno consumi, più trivelle e carbone - la Repubblica - fattoquotidiano : L'allarme sul gas: il governo si prepara, Draghi allerta i prefetti: prima toccherà a case e negozi, poi all’indust… - DOMENIC0_LEONE : RT @ladyonorato: La guerra che l’UE, d’accordo col governo italiano ha voluto dichiarare alla Russia costerà oltre 50 miliardi al nostro se… - Profilo3Marco : RT @cedipeggio: La situazione si avvita velocemente, il gas si riduce ulteriormente. Il prezzo del gas schizza alle stelle. #razionamenti… -

...alle previsioni di gennaio 2022) e altrettanto importante l'aumento del conto annuale delnel ... Ildeve intervenire per ridurre ancora di più e in modo strutturale i costi dell'energia. Le ...... quanto si risparmierà Roma, 17 giugno 2022 - Anche oggi Gazprom taglia le forniture diall'Italia. Il gigante russo della distribuzione di metano, controllato daldi Mosca, ha infatti ...Dopo il taglio di mercoledì 15 giugno, quest'oggi arriva la seconda decurtazione nelle forniture di Gazprom all'Italia.Non può essere una coincidenza la decisione di Gazprom di ridurre ulteriormente la fornitura del gas all’Italia dopo la visita di ieri a Kiev del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, in ...