Gas, grano, inflazione: crisi economica globale la Russia taglia ancora, borse mondiali a picco (Di venerdì 17 giugno 2022) - La Russia continua la stretta sul gas che segna nuovi record di prezzo mentre i mercati mondiali sono pessimisti: da Wall Street a Milano fino all'apertura di Tokio stamattina, tutte le borse in ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 giugno 2022) - Lacontinua la stretta sul gas che segna nuovi record di prezzo mentre i mercatisono pessimisti: da Wall Street a Milano fino all'apertura di Tokio stamattina, tutte lein ...

