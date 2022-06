Gas: Gazprom taglia del 50% la fornitura richiesta dall'Italia (Di venerdì 17 giugno 2022) L'Eni ha comunicato che Gazprom invierà solo la metà "dei circa 63 milioni di metri cubi necessari (con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri)". Il colosso russo, dal canto ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 giugno 2022) L'Eni ha comunicato cheinvierà solo la metà "dei circa 63 milioni di metri cubi necessari (con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri)". Il colosso russo, dal canto ...

