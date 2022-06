Gas | cosa si può fare con quello che abbiamo in Italia?

Leggi su italiasera

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) –fretta di emanciparci dalla dipendenza di gas dalla Russia. E stiamo cercando in giro per il mondo soluzioni percorribili, stando attenti a non finire vittima di altre dipendenze, potenzialmente imbarazzanti. Il premier Mario Draghi, da quando è iniziata la guerra in Ucraina, è stato più volte in Africa ed è appena volato in Israele, diventato un importante hub negli ultimi anni. L’obiettivo dichiarato èdi sostituire buona parte delle forniture dalla Russia con nuovi canali di importazione. E il piano va avanti. C’è però un altro tema, politicamente più controverso, che sta riemergendo, ponendo un dilemma che ha radici lontane:facciamo del gas naturaleno,che potremmo estrarre in mare? Una prima, significativa, risposta l’ha data il ministro della ...