Frida Bollani Magoni: «La musica è la mia luce» (Di venerdì 17 giugno 2022) In dono ha avuto la vocazione dei genitori (Stefano Bollani e Petra Magoni). Suonare è la sua vita, fin da quando, da bambina, ha trovato nelle note i colori che non percepisce con gli occhi. Storia di una giovanissima stella Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 giugno 2022) In dono ha avuto la vocazione dei genitori (Stefanoe Petra). Suonare è la sua vita, fin da quando, da bambina, ha trovato nelle note i colori che non percepisce con gli occhi. Storia di una giovanissima stella

Pubblicità

a211161v : Ora in diretta su Raiplay 2, Frida Bollani Magoni - SanremoAncheNoi : RT @RaiPlay: Il pianoforte, la voce ed il talento, di una giovane artista. Per la prima volta dal vivo alcuni pezzi del suo esordio discogr… - RaiPlay : Il pianoforte, la voce ed il talento, di una giovane artista. Per la prima volta dal vivo alcuni pezzi del suo esor… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Frida Bollani Magoni, live da Via Asiago. In diretta su RaiPlay, RaiPlay Sound, Isoradio e Radio tut… - DUVAFerdinando : RT @fattidinapoli: La straordinaria Frida Bollani Magoni per la prima volta in concerto a Napoli - -