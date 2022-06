Franco Ricciardi | curiosità e vita privata del cantante e attore

(Di venerdì 17 giugno 2022)a secoloLiccardo, ha un carriera ultratrentennale alle spalle ed ha conquistato il David di Donatello due volte: nel 2014 per Verità estratta del film Song E Napule e Bang Bang nella colonna sonora di Ammore e mala(2018)., le collaborazioni Stasera l’sarà tra gli ospiti di “Gigi Uno Come Te, 30 Anni Insieme” in onda stasera dalle 21:40 su Raiuno, durante la quale Gigi D’Alessio ripercorrerà la sua carriera insieme ad amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Settimo di otto figli, muove i primi passi nel mondo della musica ad undici anni quando inizia ad esibirsi alle nozze d’argento dei genitori. Negli anni ottanta le prime esperienze televisive con la partecipazione al ...

Gigi uno come te: 30 anni insieme accoglie: cosa accadrà sul palco con Gigi D'Alessio Uno tra gli ospiti musicali più attesi sul palco dell'evento Gigi uno come te: 30 anni insieme , previsto per la serata del 17 giugno 2022