Francesco Oppini si è fidanzato? Spunta una misteriosa bionda a casa sua: la segnalazione – FOTO (Di venerdì 17 giugno 2022) Francesco Oppini è fidanzato con una misteriosa bionda di nome Francesca? Lo scoop arriva da Amedeo Venza che ha ricevuto degli screen provenienti dalle sue Instagram Stories dove la mostrano nella casa dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip e con il suo gatto. Francesco Oppini si è fidanzato? Esplode il gossip Già lo scorso aprile,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 17 giugno 2022)con unadi nome Francesca? Lo scoop arriva da Amedeo Venza che ha ricevuto degli screen provenienti dalle sue Instagram Stories dove la mostrano nelladell’ex concorrente del Grande Fratello Vip e con il suo gatto.si è? Esplode il gossip Già lo scorso aprile,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Francesco Oppini si è fidanzato? Spunta una misteriosa bionda a casa sua: la segnalazione – FOTO - zorparatta : Di far notare quanto sia bono quel boomer di Francesco Maria Oppini io non mi stancherò mai. ?? - _Biscot_ : Comunque io stamattina mi sono svegliata più sottona del solito per Francesco Maria Oppini. Le mie amiche ora mi bloccano. Anche lui. - Millyzampa87 : Non voglio senti’ (come si dice da noi) seghe. Dopo IL CAPITANO Alex Del Piero x me, unico, instostituibile ed ineg… - bossiaxbah : RT @80Angioletta: Ragazze domani pomeriggio ad Ardea Roma alle ore 18 :00 Si giocherà la partita benefica contro il bullismo... Chi è del p… -