FOTO | SORRISI E CORI PER MISTER DI CARLO AL PN JUNIOR CAMP

Leggi su udine20

(Di venerdì 17 giugno 2022)Domenico Di– come detto in conferenza e scritto sui propri profili social – non vede l’ora di scendere ino con il suo Pordenone. In attesa dell’inizio ufficiale della nuova stagione, intanto, è sceso in…. Al centro sportivo “De Marchi”, sua nuova casa, ha incontrato i ragazzi che stanno partecipando alla prima settimana del PN. Una sorpresa super gradita. L’allenatore neroverde si è presentato a tutti i giovani, trae palleggi. Un confronto davvero divertente. Powered by WPeMatico