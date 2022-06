Foto e videochiamate hard con minorenni, arrestato maestro pedofilo (Di venerdì 17 giugno 2022) Adescamento minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Sono le pesanti accuse mosse a un insegnante di scuola elementare, arrestato dalla polizia a Roma. Le indagini sono partite in realtà da Brescia dopo che... Leggi su today (Di venerdì 17 giugno 2022) Adescamento minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Sono le pesanti accuse mosse a un insegnante di scuola elementare,dalla polizia a Roma. Le indagini sono partite in realtà da Brescia dopo che...

