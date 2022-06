Formula 1 | la Ferrari in Canada cerca il riscatto dopo la rottura di Baku Incognita penalità e affidabilità per Leclerc

(Di venerdì 17 giugno 2022) Nemmeno il tempo di smaltire le emozioni diche la F1 torna subito con il GP del. Dall’Azerbaigian si vola dall’altra parte del mondo, a Montréal, un appuntamento che ritornagli ultimi due anni di stop dovuti al Covid. Era il 2019 quando Sebastian Vettel sullaSF90 fece la pole sabato per poi arrivare dietro a Lewis Hamilton in gara a causa dei cinque secondi diinflitti per una manovra pericolosa sulla Mercedes dell’inglese, secondo al traguardo ma vincitore finale (di quel giorno resta la scena del tedesco che, nel parco-chiuso, toglie il cartello ‘numero 1’ dalla vettura del sette volte iridato). Oggi la rossa ritorna sull’isola di Notre Dame in condizioni non ottimalile brutte tre gare di Barcellona, Montecarlo e. A ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Formula 1, la Ferrari in Canada cerca il riscatto dopo la rottura di Baku. Incognita penalità (e affidabilità) per… - DanielHarrisF1 : 'Ferrari test driver Giovinazzi faces return to Formula 1' - elisaferraro64 : Nellibro di marketing hanno più volte citato la Ferrari, ora mi trovo un distributore francese che si chiama Lecler… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1, #Ferrari: applausi e sostegno dall'amministratore delegato Benedetto #Vigna - FormulaPassion : #F1, #Ferrari: applausi e sostegno dall'amministratore delegato Benedetto #Vigna -

'Abbiamo creduto dal primo momento a questa manifestazione, con una nuovaopen air, a ... preceduti dalla sfilata del Tributo, per effettua re l'ultima prova cronometrata fino alle 16. #...Comincia quest'oggi a Montreal il weekend di gara valevole per il Gran Premio del Canada 2022, nono appuntamento stagionale del Mondiale diUno. Prima giornata di prove libere che si svolge con il consueto format (due sessioni da 60 minuti), anche se il programma di lavoro dei team ...La Formula 1 torna in pista a Montreal: segui con noi la cronaca in diretta delle prove libere 1 del GP di Canada 2022 di F1 [ LIVE FP1 ].La Formula 1 torna in Canada per il nono Gran Premio stagionale: dove seguire l'evento in diretta e in streaming gratis ...