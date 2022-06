Focolaio di Covid al Giro di Svizzera: positivo anche Ulissi. Uae Team Emirates e Jumbo-Visma si ritirano, tantissime le defezioni (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Giro di Svizzera 2022 continua a fare i conti con il Covid-19. L’Uae Team Emirates, la squadra maschile emiratina di ciclismo su strada, ha dichiarato su Twitter il ritiro del Team dalla competizione elvetica. La decisione è stata presa dopo l’ennesimo caso positivo, quello di Diego Ulissi. L’annuncio è arrivato poco dopo quello in cui il gruppo degli Emirati Arabia Saudita rendeva noto di aver “registrato due casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, nello specifico relativamente a Marc Hirschi (impegnato nel Tour della Svizzera) e a Mikkel Bjerg (in gara nel Tour della Slovenia)”. Il giorno precedente, nella quinta tappa del Giro, era assente la Jumbo-Visma, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Ildi2022 continua a fare i conti con il-19. L’Uae, la squadra maschile emiratina di ciclismo su strada, ha dichiarato su Twitter il ritiro deldalla competizione elvetica. La decisione è stata presa dopo l’ennesimo caso, quello di Diego. L’annuncio è arrivato poco dopo quello in cui il gruppo degli Emirati Arabia Saudita rendeva noto di aver “registrato due casi di-19 nelle ultime 24 ore, nello specifico relativamente a Marc Hirschi (impegnato nel Tour della) e a Mikkel Bjerg (in gara nel Tour della Slovenia)”. Il giorno precedente, nella quinta tappa del, era assente la, la ...

