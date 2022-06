Fisco, controlli sulle operazioni da 5000 euro: quali sono i conti correnti nel mirino (Di venerdì 17 giugno 2022) A cambiare le carte in tavola è stato l'articolo 16 del decreto legge 68, il decreto semplificazioni, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale n. 139 e le cui disposizioni entrano in vigore da oggi. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) A cambiare le carte in tavola è stato l'articolo 16 del decreto legge 68, il decreto semplificazioni, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale n. 139 e le cui disposizioni entrano in vigore da oggi. La ...

Pubblicità

filadelfo72 : Sulla dichiarazione precompilata meno controlli del Fisco - FTAOnline : Sulla dichiarazione precompilata meno controlli del Fisco. - LuigiPiccarozzi : RT @Mandolesi_Giu: Problema n.1 del fisco italiano, le norme 'sussurrate' all'orecchio dall'agenzia che per sua natura non mira alla sempl… - LattanziFabio : RT @Mandolesi_Giu: Problema n.1 del fisco italiano, le norme 'sussurrate' all'orecchio dall'agenzia che per sua natura non mira alla sempl… - calzelunghe17 : RT @Mandolesi_Giu: Problema n.1 del fisco italiano, le norme 'sussurrate' all'orecchio dall'agenzia che per sua natura non mira alla sempl… -