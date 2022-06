Firmato il decreto di estradizione di Julian Assange verso gli Stati Uniti: “Un giorno buio per la libertà di stampa” (Di venerdì 17 giugno 2022) La ministra degli Interni britannica Priti Patel ha Firmato il decreto di estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti, dove il fondatore di Wikileaks è accusato di spionaggio e rischia di dover scontare una pesante condanna per aver diffuso documenti riservati sui crimini di guerra commessi dall’esercito Usa in Iraq e Afghanistan. “Un giorno buio per la libertà di stampa. Oggi non è la fine della lotta. Inizieremo una nuova battaglia legale”, si legge sul sito di Wikileaks. C’è ancora una possibilità per Assange di evitare l’estradizione: “Il 17 giugno – recita il comunicato – in seguito al giudizio dato sia dalla Corte di primo grado sia dall’Alta Corte, ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) La ministra degli Interni britannica Priti Patel haildidinegli, dove il fondatore di Wikileaks è accusato di spionaggio e rischia di dover scontare una pesante condanna per aver diffuso documenti riservati sui crimini di guerra commessi dall’esercito Usa in Iraq e Afghanistan. “Unper ladi. Oggi non è la fine della lotta. Inizieremo una nuova battaglia legale”, si legge sul sito di Wikileaks. C’è ancora una possibilità perdi evitare l’: “Il 17 giugno – recita il comunicato – in seguito al giudizio dato sia dalla Corte di primo grado sia dall’Alta Corte, ...

