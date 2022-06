Pubblicità

FirenzePost : Firenze: rapine a giovani escort, arrestato 37enne straniero - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Rapine, pistole e affari loschi. La lunga amicizia finita nel sangue. Il passato incrociato di Francesco Vescovo e Luigi… - qn_lanazione : Rapine, pistole e affari loschi. La lunga amicizia finita nel sangue. Il passato incrociato di Francesco Vescovo e… - kalidu1926 : Negli ultimi tempi anchevse il tg non lo dice qui a #Firenze sono aumentati i furti e rapine buoma parte da rom ma nessuno ne parla -

055firenze

...delle. La Squadra Mobile ha quindi seguito le tracce dello stesso che nel frattempo si era allontanato dal capoluogo toscano, fino a quando la scorsa settimana l'uomo è tornato adove ......sospettata delle. La Squadra Mobile ha quindi seguito le tracce dell'uomo che nel frattempo si era allontanato dal capoluogo toscano, fino a quando la scorsa settimana è tornato adove ... Rapine a giovani 'escort', arrestato un 37enne a Firenze Ieri mattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo..L'uomo, che si trovava già a Sollicciano dopo essere stato arrestato in flagranza di reato per una rapina appena commessa, adesso è indagato per altri due episodi ...