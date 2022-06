Fiorentina, Sportitalia: “Gelo con Italiano sul rinnovo, ipotesi De Zerbi” (Di venerdì 17 giugno 2022) Il futuro di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina non sembra essere poi così scontato. A riferirlo è Sportitalia, secondo cui nelle ultime ore sarebbe calato un vero e proprio Gelo tra il tecnico e il club toscano sul tema del rinnovo di contratto. L’accordo non è ancora stato trovato e sembra ancora distante, motivo per cui lo scenario di una separazione non appare una lontana utopia. In tal caso il nome più gettonato dalla dirigenza viola sarebbe quello di Roberto De Zerbi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Il futuro di Vincenzosulla panchina dellanon sembra essere poi così scontato. A riferirlo è, secondo cui nelle ultime ore sarebbe calato un vero e propriotra il tecnico e il club toscano sul tema deldi contratto. L’accordo non è ancora stato trovato e sembra ancora distante, motivo per cui lo scenario di una separazione non appare una lontana utopia. In tal caso il nome più gettonato dalla dirigenza viola sarebbe quello di Roberto De. SportFace.

