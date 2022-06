Fiorentina, idea Jovic: Ramadani al lavoro per convincere il Real (Di venerdì 17 giugno 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo “As” la Fiorentina sarebbe intenzionata a portare Luka Jovic alla corte di Vincenzo Italiano. Fali Ramadani, agente dell’attaccante del Real Madrid, starebbe cercando di convincere la dirigenza madrilena ad un prestito con obbligo di riscatto per lasciar andar via il 24enne serbo, mai ambientatosi in Spagna dal suo arrivo nel 2019 e anche quest’anno poco utilizzato da Carlo Ancelotti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo “As” lasarebbe intenzionata a portare Lukaalla corte di Vincenzo Italiano. Fali, agente dell’attaccante delMadrid, starebbe cercando dila dirigenza madrilena ad un prestito con obbligo di riscatto per lasciar andar via il 24enne serbo, mai ambientatosi in Spagna dal suo arrivo nel 2019 e anche quest’anno poco utilizzato da Carlo Ancelotti. SportFace.

