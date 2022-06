Fiorentina e Italiano in crisi | se salta tutto | ecco l’alternativa

(Di venerdì 17 giugno 2022) Aria ditra lae Vincenzosul rinnovo di contratto: in caso di divorzio, la prima scelta sarebbe De Zerbi Clamorosa aria di divorzio tra lae Vincenzo, con il famigerato rinnovo di contratto in fase di stallo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’accordo tra le parti è ancora lontano con una distanza di circa un milione tra domanda e offerta. Nel casosse per aria la situazione, la prima scelta del club gigliato sarebbe De Zerbi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : Gelo tra #Italiano e la #Fiorentina: distanza di un milione tra domanda e offerta sull’ingaggio. Si proverà a ricuc… - DiMarzio : .@acffiorentina, intesa di massima per il rinnovo di #Italiano fino al 2025: i dettagli - Gaddafist1 : @apuntobracco Se va alla fiorentina non trova italiano - Glongari : RT @AlfredoPedulla: Gelo tra #Italiano e la #Fiorentina: distanza di un milione tra domanda e offerta sull’ingaggio. Si proverà a ricucire,… - FiorentinaUno : Incredibile, Pedullà: “Gelo totale tra Italiano e la Fiorentina. Adesso…” -

Lacontinua la caccia ad un attaccante e tra i vari Andrea Belotti, Andrea Pinamonti e a ... Il suo agente è Fali Ramadani, lo stesso del tecnico viola Vincenzo(che continua a ...... e Luca Jovic attaccante in uscita dal Real Madrid e nelle ultime ore accostato alla. Serviranno almeno 5/6 innesti di livello, altrimenti al termine della prossima stagione...ma c'è il problema dell'ingaggio La Fiorentina si muove sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano in vista della prossima stagione. In attacco, è confermato l’interesse ...Ivan Zazzaroni, noto giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha così commentato diverse situazioni in casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Sul mercato le squadre ...