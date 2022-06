Fiorentina, c’è Jovic per l’attacco: con il Real Madrid si lavora al prestito (Di venerdì 17 giugno 2022) La Fiorentina ha scelto il primo obiettivo per rinforzare l’attacco da mettere a disposizione di Vincenzo Italiano. Il club viola ha puntato dritto su Luka Jovic, attaccante serbo in forza al Real Madrid. Nelle ultime ore ci sono stati contatti diretti tra i due club, aiutati dalla figura di Fali Ramadani, agente del calciatore e molto vicino al club viola – assiste tra gli altri proprio Italiano. La Fiorentina sta lavorando ad un prestito annuale, con possibilità di rinnovo e diritto di riscatto a salire per ogni stagione. Una modalità già utilizzata dal club spagnolo per Borja Mayoral, ceduto alla Roma due stagioni fa in prestito biennale. C’è un grande scoglio però: Jovic guadagna 6 milioni di euro all’anno, troppi ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) Laha scelto il primo obiettivo per rinforzareda mettere a disposizione di Vincenzo Italiano. Il club viola ha puntato dritto su Luka, attaccante serbo in forza al. Nelle ultime ore ci sono stati contatti diretti tra i due club, aiutati dalla figura di Fali Ramadani, agente del calciatore e molto vicino al club viola – assiste tra gli altri proprio Italiano. Lastando ad unannuale, con possibilità di rinnovo e diritto di riscatto a salire per ogni stagione. Una modalità già utilizzata dal club spagnolo per Borja Mayoral, ceduto alla Roma due stagioni fa inbiennale. C’è un grande scoglio però:guadagna 6 milioni di euro all’anno, troppi ...

