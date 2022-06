Fiorella Mannoia | chi è il giovane marito Carlo Di Francesco | “Siamo aperti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 giugno 2022)Distanno insieme ormai da quindici anni.è il produttore musicale ed ex professore di canto della scuola di Amici che la cantante ha conosciuto proprio nell’ambito del suo lavoro. Stando alle indiscrezioni diffuse da Di più a inizio anno,si sarebbero addirittura sposati, anche se soltanto con rito civile. La cerimonia sarebbe stata officiata lunedì 22 febbraio, come riportato sulle pubblicazioni a cui fa riferimento il settimanale. Traci sono ben 26 anni di differenza d’età. Nonostante l’importante distanza anagrafica, i due non hanno mai pensato di allontanarsi: “, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. ...