Finiti i soldi per il superbonus | cosa succede a chi ha cominciato i lavori o ha già chiesto l' incentivo

Pubblicità

NicolaPorro : A causa del #Superbonus migliaia di imprese sono in fallimento. E il “governo dei migliori” fa finta di nulla ???? - gparagone : Dalla #CessioneDelCredito alle carte bollate: amara la SORPRESA di chi aveva creduto nel #Superbonus ristrutturazio… - GiangioTheGlide : RT @Moonlightshad1: Quando si parlava dei risparmiatori finiti sul lastrico, alcuni si sono suicidati nel silenzio di chi oggi chiede parte… - Giuggio72684862 : RT @Moonlightshad1: Quando si parlava dei risparmiatori finiti sul lastrico, alcuni si sono suicidati nel silenzio di chi oggi chiede parte… - Shamone87665062 : RT @Moonlightshad1: Quando si parlava dei risparmiatori finiti sul lastrico, alcuni si sono suicidati nel silenzio di chi oggi chiede parte… -

La vicenda del Superbonus 110% incontra l'ennesimo ostacolo sulla sua strada. Dopo l'allarme sui fondi terminati ( ecco chi rischia di doverli restituire ), ora sale il rischio per i nuovi cantieri e ...Invece si è fatto in modo che aziende nascessero in virtù del 110 e che adesso rischiano di fallire perché i fondi del 110 sono. Continua su https://www.true - news.it/altro/i -- del - ...Sono più di 4mila gli interventi di Superbonus 110% in Abruzzo, con un importo ammesso a detrazione di oltre 900 milioni di euro. Il problema è che sono finiti i fondi, visto che il plafond nazionale ...Dopo il blitz Chaos emerge la riorganizzazione di Cosa nostra. Il gruppo dei Nizza sarebbe stato spodestato dal parcheggio dell'attività commerciale nei pressi di Monte Po. In mezzo, la volontà di avv ...