Finish in Puglia per contrastare la desertificazione (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Torna il progetto ‘Acqua nelle nostre mani’, l’iniziativa di Finish, con il supporto di Future Food Institute, che sfida la siccità e che mette l’acqua e la sua tutela al centro di tutte le attività, rappresentando il proprio impegno attraverso interventi concreti sul territorio. In occasione della Giornata Mondiale per la Lotta alla desertificazione e alla Siccità, che si celebra ogni anno il 17 giugno, Finish mostra come gli interventi mirati possono fare la differenza e quest’anno arriva in Puglia per contrastare la desertificazione. “Con il nostro progetto da anni vogliamo intervenire sul territorio e quest’anno siamo in Puglia che è una delle regioni a più alto rischio desertificazione: il 57% del territorio, infatti, è a rischio. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Torna il progetto ‘Acqua nelle nostre mani’, l’iniziativa di, con il supporto di Future Food Institute, che sfida la siccità e che mette l’acqua e la sua tutela al centro di tutte le attività, rappresentando il proprio impegno attraverso interventi concreti sul territorio. In occasione della Giornata Mondiale per la Lotta allae alla Siccità, che si celebra ogni anno il 17 giugno,mostra come gli interventi mirati possono fare la differenza e quest’anno arriva inperla. “Con il nostro progetto da anni vogliamo intervenire sul territorio e quest’anno siamo inche è una delle regioni a più alto rischio: il 57% del territorio, infatti, è a rischio. ...

Pubblicità

TV7Benevento : Finish in Puglia per contrastare la desertificazione - - LocalPage3 : Finish in Puglia per contrastare la desertificazione - fisco24_info : Finish in Puglia per contrastare la desertificazione: (Adnkronos) - Il progetto 'Acqua nelle nostre mani', l’inizia… - italiaserait : Finish in Puglia per contrastare la desertificazione - Puglia_in : AMBIENTE - Giornata Mondiale contro la desertificazione e la siccità. In Puglia parte un progetto di di Finish e Fu… -