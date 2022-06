Finisce la mesta parabola della P38 Gang | che inneggiava alle BR

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 giugno 2022) Non esistono più i filoterroristi di una volta. La P38, fino a due mesi fa misconosciuto collettivo sovversivo-musicale cheBrigate Rosse, inopinatamente si scioglie, travolta da polemiche e indaginiDigos. È una grave perdita per il panorama culturale, con brani, chiamiamoli così, che esaltavano la lotta armata, la Renault tomba di Moro, Stalin piccolo padre ed altre faccende del secolo scorso. E adesso i componenti, Papà Dimitri, Yung (sic!) Stalin, Jimmy Penthotal e Astore, frignano: non ci fanno esprimere, ce l’hanno con noi, “ci togliamo il passamontagna per tornare in mezzo a voi come persone, come amici, come compagni”. Quanto a dire che neppure loro si considerano persone. Ecco, bravi, levatevi il passamontagna, che fa caldo. Peraltro, se la sono cavata con poco, gusto una ramanzina ...