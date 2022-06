Fine vita, in un video postumo il saluto di ‘Mario’: “20 mesi per vincere la mia battaglia, spero che chi verrà dopo di me possa metterci meno” (Di venerdì 17 giugno 2022) “Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le prossime persone che ripercorrono la mia strada ci mettano molto meno tempo perché 20 mesi, per chi sta male e soffre, sono veramente veramente lunghi“. È quanto dice in un video, registrato pochi giorni prima di morire, Federico Carboni, finora conosciuto con il nome di fantasia di ‘Mario‘, il 44enne di Senigallia, tetraplegico, che giovedì 16 giugno ha posto Fine alle proprie sofferenze con il suicidio medicalmente assistito in casa. Nel video, consegnato a Filomena Gallo dell’Associazione Coscioni, Mario racconta la sua battaglia durata 20 mesi. Federico Carboni è la prima persona ad aver ottenuto l’accesso al suicidio assistito in Italia, sulla base di quanto previsto dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) “Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20e mi auguro che le prossime persone che ripercorrono la mia strada ci mettano moltotempo perché 20, per chi sta male e soffre, sono veramente veramente lunghi“. È quanto dice in un, registrato pochi giorni prima di morire, Federico Carboni, finora conosciuto con il nome di fantasia di ‘Mario‘, il 44enne di Senigallia, tetraplegico, che giovedì 16 giugno ha postoalle proprie sofferenze con il suicidio medicalmente assistito in casa. Nel, consegnato a Filomena Gallo dell’Associazione Coscioni, Mario racconta la suadurata 20. Federico Carboni è la prima persona ad aver ottenuto l’accesso al suicidio assistito in Italia, sulla base di quanto previsto dalla ...

