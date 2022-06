Fine vita, Cappato: “Il caso di Mario dimostra come la legge ora in Parlamento sia inutile, restringe le possibilità di ciò che si può già fare” (Di venerdì 17 giugno 2022) “Ci siamo sostituiti allo Stato, perché sarebbe stato un compito della Regione Marche, del Governo e del Parlamento evitare che per due anni Federico Carboni fosse sottoposto, contro la sua volontà, a una sofferenza insopportabile”. Lo ha detto Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, nella conferenza stampa convocata ieri, giovedì 16 giugno, a Senigallia per parlare del primo suicidio medicalmente assistito praticato in Italia. Cappato insieme alla presidente dell’Associazione Filomena Gallo hanno ripercorso le ultime ore di Federico Carboni, conosciuto fino a ieri come ‘Mario‘, il primo pensiero di andare in Svizzera comunicato a Cappato nel 2000, e la successiva lotta per ottenere il diritto a morire a casa sua, insieme ai suoi cari. “Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) “Ci siamo sostituiti allo Stato, perché sarebbe stato un compito della Regione Marche, del Governo e delre che per due anni Federico Carboni fosse sottoposto, contro la sua volontà, a una sofferenza insopportabile”. Lo ha detto Marco, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, nella conferenza stampa convocata ieri, giovedì 16 giugno, a Senigallia per parlare del primo suicidio medicalmente assistito praticato in Italia.insieme alla presidente dell’Associazione Filomena Gallo hanno ripercorso le ultime ore di Federico Carboni, conosciuto fino a ieri‘, il primo pensiero di andare in Svizzera comunicato anel 2000, e la successiva lotta per ottenere il diritto a morire a casa sua, insieme ai suoi cari. “Nel ...

GiovaQuez : Ma quelli come Celestini che oggi citano a memoria le parole di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina come fonte a… - Tg3web : È morto a Senigallia Federico Carboni, il primo malato ad aver ottenuto il via libera al suicidio assistito. Finora… - HuffPostItalia : 'Doverosa la legge sul fine vita, si vive meglio nelle società che non hanno bisogno di eroi' - cavalierepadano : RT @intuslegens: #Speranza ha il covid. La mascherina non serve a nulla. I vaccini non servono a nulla. Percentuale di chi, prima dei vacci… - GibelliTiziana : RT @tizianamaiolo: Insomma, parlamentari, quando vi decidete a legiferare sul fine vita? Mai viste Camere di pusillanimi come in questa leg… -