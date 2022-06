Fincantieri realizzerà la terza fregata lanciamissili per US Navy (Di venerdì 17 giugno 2022) La US Navy ha annunciato di aver incaricato la controllata americana di Fincantieri, Marinette Marine (FMM), della realizzazione della terza fregata lanciamissili della classe Constellation, dal nome USS Chesapeake (FFG-64). L’intera operazione avrà un valore economico di circa 536 milioni di dollari. Fincantieri e un programma all’avanguardia L’annuncio segue a ruota il successo della revisione del progetto della capoclasse USS Constellation (FFG-62), che va verso la sua fase realizzativa. L’intero programma Constellation è stato assegnato a FMM nel 2020, con un contratto valido per una prima fregata, cui si aggiunge l’opzione per altre 9 navi e il supporto postvendita e l’addestramento dell’equipaggio: il valore complessivo dell’accordo sarà di circa 5,5 miliardi ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 17 giugno 2022) La USha annunciato di aver incaricato la controllata americana di, Marinette Marine (FMM), della realizzazione delladella classe Constellation, dal nome USS Chesapeake (FFG-64). L’intera operazione avrà un valore economico di circa 536 milioni di dollari.e un programma all’avanguardia L’annuncio segue a ruota il successo della revisione del progetto della capoclasse USS Constellation (FFG-62), che va verso la sua fase realizzativa. L’intero programma Constellation è stato assegnato a FMM nel 2020, con un contratto valido per una prima, cui si aggiunge l’opzione per altre 9 navi e il supporto postvendita e l’addestramento dell’equipaggio: il valore complessivo dell’accordo sarà di circa 5,5 miliardi ...

