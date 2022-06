FIFA 22: Obiettivi Yannick Gerhardt ShapeShifters. Disponibile una nuova carta Mutaforma (Di venerdì 17 giugno 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permetteno di sbloccare la versione ShapeShifters di Yannick Gerhardt per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. In questa campagna, i cambi di ruolo e i bonus di certe statistiche creeranno nuovi fuoriclasse per la tua squadra. Per partire di slancio, ricordati di dare un’occhiata al nuovo obiettivo “Mutaforma Giornalieri” per ottenere un pacchetto contenente un oggetto Mufatorma della Squadra 1 garantito non scambiabile. Potete riscattare la carta del difensore tedesco che milita nel Wolfsburg completando gli Obiettivi disponibili in FUT. La precisione è tutto: Segna 4 gol con tiri di precisione usando i centrocampisti in Squad Battles a livello Esperto o superiore (o ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 17 giugno 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili gliche permetteno di sbloccare la versionediper la modalità22 Ultimate Team. In questa campagna, i cambi di ruolo e i bonus di certe statistiche creeranno nuovi fuoriclasse per la tua squadra. Per partire di slancio, ricordati di dare un’occhiata al nuovo obiettivo “Giornalieri” per ottenere un pacchetto contenente un oggetto Mufatorma della Squadra 1 garantito non scambiabile. Potete riscattare ladel difensore tedesco che milita nel Wolfsburg completando glidisponibili in FUT. La precisione è tutto: Segna 4 gol con tiri di precisione usando i centrocampisti in Squad Battles a livello Esperto o superiore (o ...

