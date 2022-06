Festa della musica, il Conservatorio “invade” di suoni la città (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutiLa musica come momento di aggregazione e di rinascita. È il leitmotiv della 28ma edizione della Festa della musica, che andrà in scena lunedì 20 e martedì 21 giugno ad Avellino. Come lo scorso anno il Conservatorio «Domenico Cimarosa» si appresta ad “invadere” i luoghi simbolo della città: 16 concerti in 6 location. «Dal Duomo al Palazzo della Cultura, passando per piazza Libertà. Come l’anno scorso, questa iniziativa rappresenterà un momento di rinascita e di ripresa per la città», dicono il presidente Achille Mottola e il direttore Maria Gabriella. L’Ateneo musicale continua a portare avanti la sua triplice mission: didattica, ricerca e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutiLacome momento di aggregazione e di rinascita. È il leitmotiv28ma edizione, che andrà in scena lunedì 20 e martedì 21 giugno ad Avellino. Come lo scorso anno il«Domenico Cimarosa» si appresta ad “re” i luoghi simbolo: 16 concerti in 6 location. «Dal Duomo al PalazzoCultura, passando per piazza Libertà. Come l’anno scorso, questa iniziativa rappresenterà un momento di rinascita e di ripresa per la», dicono il presidente Achille Mottola e il direttore Maria Gabriella. L’Ateneole continua a portare avanti la sua triplice mission: didattica, ricerca e ...

Pubblicità

LegaSalvini : VENERDÌ 17 #SALVINI ALLA FESTA DELLA LEGA A FUBINE CON CUTTICA DI REVIGLIASCO - _Nico_Piro_ : #12giugno non casualmente nella giornata della Russia (festa nazionale) riapre McDonald's ma in versione autarchica… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al Quirinale l'Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino Capo di Stato Maggiore… - lorenzbomber : RT @e_locinn: avevo trovato il vestito per una festa qualche giorno fa poi ho visto la gonna della mia vita l’ho comprata e ora non so che… - LazioCreativo : Il 26/06/22 in occasione della Festa dell’Infiorata del Sacro Cuore, a #PoggioMoiano sarà presentata al pubblico un… -