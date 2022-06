Felice Saladini MeglioQuesto | ‘Con Pnrr Mezzogiorno può diventare protagonista’

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Partire dal Sud è assolutamente più complicato, ma quando si hanno progetti chiari, delle idee chiare si possono realizzare tante cose fatte bene anche partendo dal. Oggi siamo davanti a un Sud che ha una grande occasione per ripartire grazie anche ale questo convegno a Lamezia è la dimostrazione che si può fare, dipende da noi salire su questo treno che parte”. È quanto dichiarato ad AdnKronos da, Founder e Ceo di ‘’, a margine del convegno ‘La Vita Agile’ svoltosi presso il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. “Come si colma il gap con il resto d’Italia e d’Europa? Io porto l’esperienza della mia azienda – ha aggiunto-: bastano idee chiare, progetti concreti, avere dei partner che ci accompagnino nella ...

È quanto dichiarato ad AdnKronos da, Founder e Ceo di 'MeglioQuesto', a margine del convegno 'La Vita Agile' svoltosi presso il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. "Come si colma il ..., Founder e Ceo MeglioQuesto: 'Nel Mezzogiorno abbiamo faticato a tenerci le risorse professionali e intellettuali perché le infrastrutture sono scadenti. Ora che ci sono i piani per ...