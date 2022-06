Federico Carboni, il primo suicidio assistito in Italia: “Ora Mario è libero” (Di venerdì 17 giugno 2022) Una vita scandita da un prima e un dopo. L’incidente stradale seguito da 12 anni di tetraplegia. E poi una battaglia legale che si è conclusa con una svolta storica. Mario (nome di fantasia) è la prima persona in Italia che legalmente ha potuto scegliere il suicidio medicalmente assistito. E prima di farlo ha deciso che era arrivato anche il momento di svelare al mondo la sua vera identità: non si chiamava “Mario”, come abbiamo imparato a conoscerlo, ma Federico Carboni. Aveva 44 anni e viveva a Senigallia, in provincia di Ancona. “Vi auguro buona fortuna, vi voglio bene”, ha detto sul letto d’ospedale. Poi ha premuto il tasto per azionare l’ “aggeggio” come lo chiamava lui, per far arrivare alle vene il farmaco mortale. E’ deceduto alle 11.05 di una mattina afosa di ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 17 giugno 2022) Una vita scandita da un prima e un dopo. L’incidente stradale seguito da 12 anni di tetraplegia. E poi una battaglia legale che si è conclusa con una svolta storica.(nome di fantasia) è la prima persona inche legalmente ha potuto scegliere ilmedicalmente. E prima di farlo ha deciso che era arrivato anche il momento di svelare al mondo la sua vera identità: non si chiamava “”, come abbiamo imparato a conoscerlo, ma. Aveva 44 anni e viveva a Senigallia, in provincia di Ancona. “Vi auguro buona fortuna, vi voglio bene”, ha detto sul letto d’ospedale. Poi ha premuto il tasto per azionare l’ “aggeggio” come lo chiamava lui, per far arrivare alle vene il farmaco mortale. E’ deceduto alle 11.05 di una mattina afosa di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Associazione Coscioni: 'Alle 11.05 è morto 'Mario' la cui identità, rimasta nascosta finora, è Federico C… - SkyTG24 : È deceduto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come “Mario”. È… - ilpost : Le ultime parole di Federico Carboni, la prima persona a ricorrere al suicidio assistito in Italia - Luce_news : Federico Carboni, il primo suicidio assistito in Italia: “Ora Mario è libero” - EugeniaGallucc6 : RT @SkyTG24: È deceduto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come “Mario”. È il primo i… -