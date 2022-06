Fabian Ruiz emarginato dal Napoli senza rinnovo? Che cosa filtra

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il periodo non è certamente dei più semplici, considerando tanto l’aspetto economico quanto la posizione di diversi giocatori con il contratto in scadenza. C’è chi ha già ufficialmente lasciato (vedi Insigne), chi con ogni probabilità lo farà a breve (vedi Ospina e Mertens) e chi invece ha un futuro tutto da scrivere (vedi Koulibaly e). Lo spagnolo, il cui contratto scade a giugno del prossimo anno, ha rifiutato la proposta didel, che gli aveva offerto un prolungamento con clausola in modo da invogliarlo a firmare. Per il momento, però, non se ne parla. FOTO: Getty –Nei giorni scorsi è poi emersa la possibilità che, ...

Il contratto di Dzeko scadrà nel 2023 come quello del centrocampista, entrato nei radar juventini. Il problema è che il Napoli non fa sconti (come per Koulibaly) e per lo spagnolo chiede ...NAPOLI - Una volta si diceva così: il mal di pancia. Però a vedere l'ultima foto pubblicata su Instagram il 23 maggio non si direbbe: un fisico bestiale, quello esibito da Anguissa sul patio di ... Napoli turbata: Anguissa inquieto, Fabian Ruiz come Milik Il Napoli ha proposto a Fabian Ruiz il rinnovo del contratto. E per invogliarlo a firmare gli avrebbe offerto anche una clausola.La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. La società bianconera sta lavorando per cercare di definire una rosa competitiva per la stagione 2022-2023 dopo il deludente quarto posto i ...