F1 | Verstappen | “Non va bene che Mercedes e Hamilton si lamentano sui saltellamenti e cambiano le regole”

Max Verstappen critica l'intervento della Fia a metà stagione per motivi di sicurezza sul "porpoising". L'idea di un possibile cambio di regole è stata respinta dalla maggior parte di team e piloti. L'obiettivo della federazione automobilistica internazionale è intervenire con una serie di misure per salvaguardare la salute dei piloti e ridurre il saltellamento eccessivo delle vetture, di cui molti piloti si sono lamentati molto in queste prime gare del 2022. "Penso che sia un po' deludente che di nuovo ci sia un cambio di regole a metà stagione, direi. Non si tratta di influenzarci piu' o meno rispetto alle altre squadre, ma non dovrebbe succedere che una squadra si lamenti molto e all'improvviso poi cambiano i 'regolamenti'" ha detto il 24enne olandese, con un chiaro riferimento alla Mercedes e ...

