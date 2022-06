Pubblicità

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: Verstappen contro intervento della FIA sul 'porpoising' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: Verstappen contro intervento della FIA sul 'porpoising' - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1: Verstappen contro intervento della FIA sul 'porpoising' - napolimagazine : F1: Verstappen contro intervento della FIA sul 'porpoising' - apetrazzuolo : F1: Verstappen contro intervento della FIA sul 'porpoising' -

Agenzia ANSA

Se alzi la tua macchina, non avrai questi problemi, ma perdi prestazioni - ha aggiunto- Ma se non riesci a progettare l'auto correttamente per quello, allora è colpa tua. Non è colpa ...... Rueda ha concluso: '' Le nostre simulazioni indicano che, se non ci fosse stato un altro periodo VSC, Charles avrebbe vinto comodamente la gara''. Nonostante la conclusione dello ... F1: Verstappen contro intervento della Fia sul 'porpoising' - F1 MONTREAL, 17 GIU - Il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen ha criticato l'intervento della Fia a metà stagione per motivi di sicurezza per risolvere i problemi di "porpoising" (ovvero il sal ...E' la stagione più difficile per Lewis Hamilton. L'epilogo del Mondiale 2021, perso allo sprint contro Max Verstappen con un finale destinato a generare eterne polemiche, ha lasciato una ferita profon ...