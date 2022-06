F1, la FIA emana una direttiva sul porpoising: Mercedes e Ferrari probabili svantaggiate e Red Bull favorita (Di venerdì 17 giugno 2022) Notizia importante che potrebbe cambiare la carta in tavola in F1. La Federazione Internazionale, dopo gli allarmi legati al porpoising di Baku, ha deciso di prendere posizione a riguardo, emanando una direttiva che indicherà alle scuderie con effetto immediato già dal GP del Canada, a quanto pare, in che direzione lavorare per ridurre lo sgradito pompaggio aerodinamico di cui diversi piloti, soprattutto in Mercedes, si erano lamentati. Una direttiva che, come si legge sul sito della FIA, avrà un focus su due aspetti: 1. Un esame accurato del fondo in relazione alle sollecitazioni sull’asfalto, con un controllo più attento delle tavole e degli skid, sia in termini di design che di usura. 2. L’introduzione di una metrica, basata sull’accelerazione verticale della monoposto, che fornirà un limite ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Notizia importante che potrebbe cambiare la carta in tavola in F1. La Federazione Internazionale, dopo gli allarmi legati aldi Baku, ha deciso di prendere posizione a riguardo,ndo unache indicherà alle scuderie con effetto immediato già dal GP del Canada, a quanto pare, in che direzione lavorare per ridurre lo sgradito pompaggio aerodinamico di cui diversi piloti, soprattutto in, si erano lamentati. Unache, come si legge sul sito della FIA, avrà un focus su due aspetti: 1. Un esame accurato del fondo in relazione alle sollecitazioni sull’asfalto, con un controllo più attento delle tavole e degli skid, sia in termini di design che di usura. 2. L’introduzione di una metrica, basata sull’accelerazione verticale della monoposto, che fornirà un limite ...

Pubblicità

ansacalciosport : Fia emana direttiva per ridurre 'saltellamenti'. Chiesti interventi già in Canada, ma parametri vanno stabiliti |… - OA_Sport : #F1 La FIA emana una direttiva sul porpoising che potrebbe cambiare le carte in tavola già in Canada: scopriamo di… - Only_Leclerc : RT @poesiadeimotori: La FIA emana delle direttive volte a mitigare gli effetti del porpoising. Da una prima lettura, ho come l’impressione… - lechamilton : RT @poesiadeimotori: La FIA emana delle direttive volte a mitigare gli effetti del porpoising. Da una prima lettura, ho come l’impressione… - InterTiAmo_ : RT @poesiadeimotori: La FIA emana delle direttive volte a mitigare gli effetti del porpoising. Da una prima lettura, ho come l’impressione… -

Fia emana direttiva per ridurre 'saltellamenti' La Fia ha emanato una direttiva tecnica, invitando i team ad apportare subito "gli adeguamenti necessari per ridurre o eliminare questo fenomeno". I commissari, quindi, "esamineranno più da vicino i ... √ Fontaines D.C.: la storia della canzone 'Big Shot' Il nuovo disco dei Fontaines D. C è un gioiello. Giorno dopo giorno "Skinty Fia" sta raccogliendo sempre più consensi. Uno dei pezzi simbolo, per il suono che emana, ma anche per il testo è "Big Shot". Entra sotto la pelle, graffia con le chitarre e poi tocca nervi scoperti. "... Agenzia ANSA F1, la FIA emana una direttiva sul porpoising: Mercedes e Ferrari probabili svantaggiate e Red Bull favorita Notizia importante che potrebbe cambiare la carta in tavola in F1. La Federazione Internazionale, dopo gli allarmi legati al porpoising di Baku, ha deciso di prendere posizione a riguardo, emanando un ... Porpoising, anche Villeneuve punge Mercedes Alla vigilia del GP in programma sul circuito intitolato a suo padre Gilles, il campione 1997 ha detto la sua sull'argomento più 'caldo' del momento ... Laha emanato una direttiva tecnica, invitando i team ad apportare subito "gli adeguamenti necessari per ridurre o eliminare questo fenomeno". I commissari, quindi, "esamineranno più da vicino i ...Il nuovo disco dei Fontaines D. C è un gioiello. Giorno dopo giorno "Skinty" sta raccogliendo sempre più consensi. Uno dei pezzi simbolo, per il suono che, ma anche per il testo è "Big Shot". Entra sotto la pelle, graffia con le chitarre e poi tocca nervi scoperti. "... Fia emana direttiva per ridurre 'saltellamenti' Notizia importante che potrebbe cambiare la carta in tavola in F1. La Federazione Internazionale, dopo gli allarmi legati al porpoising di Baku, ha deciso di prendere posizione a riguardo, emanando un ...Alla vigilia del GP in programma sul circuito intitolato a suo padre Gilles, il campione 1997 ha detto la sua sull'argomento più 'caldo' del momento ...