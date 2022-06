F.1, GP del Canada - Come vederlo in diretta TV (Di venerdì 17 giugno 2022) Il weekend del Gran Premio del Canada 2022 entra nel vivo oggi, con la prime due sessioni di prove libere sulla pista di Montreal. Il circuito Gilles Villeneuve torna a ospitare la Formula 1 dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia: ecco il programma del weekend e Come seguire tutta l'azione in diretta tv. Venerdì 17 giugno. Due sessioni di prove libere da 60 minuti permetteranno a team e piloti di mettere a punto le vetture e prepararsi per il resto del weekend. Entrambe le sessioni sono trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213). Occhio al fuso orario: per non perdere neppure un minuto d'azione in pista, ecco gli orari italiani delle prove libere del GP del Canada Prove Libere 1, dalle 20 alle 21 in diretta esclusiva su Sky e in streaming su ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 giugno 2022) Il weekend del Gran Premio del2022 entra nel vivo oggi, con la prime due sessioni di prove libere sulla pista di Montreal. Il circuito Gilles Villeneuve torna a ospitare la Formula 1 dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia: ecco il programma del weekend eseguire tutta l'azione intv. Venerdì 17 giugno. Due sessioni di prove libere da 60 minuti permetteranno a team e piloti di mettere a punto le vetture e prepararsi per il resto del weekend. Entrambe le sessioni sono trasmesse intv sui canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213). Occhio al fuso orario: per non perdere neppure un minuto d'azione in pista, ecco gli orari italiani delle prove libere del GP delProve Libere 1, dalle 20 alle 21 inesclusiva su Sky e in streaming su ...

