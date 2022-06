Eventi al campo rugby di Pacevecchia, Basile (Pd): “Come sono autorizzati?” (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiScrive Pasquale Basile, vicesegretario del Pd Benevento: “Il Comune di Benevento in questi anni si è distinto per un’azione meticolosa di controllo sulla gestione degli immobili comunali con finalità sociale e culturale al fine di affermare una disciplina che prevedesse procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione degli stessi nonchè il pagamento dei costi di affitto e di gestione. Una procedura che ha messo in difficoltà le tante associazioni presenti sul territorio che molto spesso non hanno sostenuto più i gravosi costi di gestione e sono state costrette a lasciare gli immobili o peggio terminare le proprie attività. La stessa azione meticolosa ha determinato la presa in possesso dell’ex pattinodromo meglio noto Come Csa Depistaggio. La delibera di indirizzo n.103 del 20 Maggio 2022 stabilisce: – che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiScrive Pasquale, vicesegretario del Pd Benevento: “Il Comune di Benevento in questi anni si è distinto per un’azione meticolosa di controllo sulla gestione degli immobili comunali con finalità sociale e culturale al fine di affermare una disciplina che prevedesse procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione degli stessi nonchè il pagamento dei costi di affitto e di gestione. Una procedura che ha messo in difficoltà le tante associazioni presenti sul territorio che molto spesso non hanno sostenuto più i gravosi costi di gestione estate costrette a lasciare gli immobili o peggio terminare le proprie attività. La stessa azione meticolosa ha determinato la presa in possesso dell’ex pattinodromo meglio notoCsa Depistaggio. La delibera di indirizzo n.103 del 20 Maggio 2022 stabilisce: – che ...

