Eurovision, la prossima edizione non sarà in Ucraina. Freno dall’organizzazione: ecco dove potrebbe tenersi il festival (Di venerdì 17 giugno 2022) L’edizione 2023 dell’Eurovision song contest non si svolgerà in Ucraina. Lo ha comunicato in una nota su Twitter l’Unione europea di radiodiffusione (Ebu), spiegando che, «vista la situazione attuale, l’UA:PBC (la principale emittente radiotelevisiva Ucraina, ndr) non può soddisfare le garanzie di operatività e sicurezza richieste da un’emittente per ospitare, organizzare e produrre l’Eurovision song contest». La prossima edizione del festival canoro avrebbe dovuto svolgersi in Ucraina in base alla tradizione per cui il Paese vincitore ospita la gara l’anno seguente. Lo scorso 14 maggio i Kalush Orchestra hanno trionfato a Torino con il brano Stefania, regalando all’Ucraina la terza vittoria su 17 partecipazioni ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) L’2023 dell’song contest non si svolgerà in. Lo ha comunicato in una nota su Twitter l’Unione europea di radiodiffusione (Ebu), spiegando che, «vista la situazione attuale, l’UA:PBC (la principale emittente radiotelevisiva, ndr) non può soddisfare le garanzie di operatività e sicurezza richieste da un’emittente per ospitare, organizzare e produrre l’song contest». Ladelcanoro avrebbe dovuto svolgersi inin base alla tradizione per cui il Paese vincitore ospita la gara l’anno seguente. Lo scorso 14 maggio i Kalush Orchestra hanno trionfato a Torino con il brano Stefania, regalando all’la terza vittoria su 17 partecipazioni ...

