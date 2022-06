Europei under 19: i convocati dell’Italia (Di venerdì 17 giugno 2022) Terminati gli impegni per la Nazionale maggiore e per l’under 21, è l’Italia under 19 adesso ad entrare in gioco. A partire da domani, infatti, gli uomini del CT Carmine Nunziata saranno impegnati negli Europei di categoria in Slovacchia. Nel gruppo A insieme a Romania, Francia e Slovacchia, gli azzurrini proveranno a concludere il girone nelle prime due posizioni per accedere alle semifinali e strappare automaticamente il pass per i Mondiali dell’anno prossimo in Indonesia. In vista della partita di domani che aprirà le danze contro la Romania, mister Nunziata ha diramato la lista dei convocati dell’Italia under 19. convocati Italia under 19: assenti Gnonto e Scalvini, torna Miretti Una competizione europea importante sarà quella di quest’anno per i ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 17 giugno 2022) Terminati gli impegni per la Nazionale maggiore e per l’21, è l’Italia19 adesso ad entrare in gioco. A partire da domani, infatti, gli uomini del CT Carmine Nunziata saranno impegnati neglidi categoria in Slovacchia. Nel gruppo A insieme a Romania, Francia e Slovacchia, gli azzurrini proveranno a concludere il girone nelle prime due posizioni per accedere alle semifinali e strappare automaticamente il pass per i Mondiali dell’anno prossimo in Indonesia. In vista della partita di domani che aprirà le danze contro la Romania, mister Nunziata ha diramato la lista dei19.Italia19: assenti Gnonto e Scalvini, torna Miretti Una competizione europea importante sarà quella di quest’anno per i ...

