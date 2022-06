Eni: "La Russia fornirà oggi solo il 50% del gas richiesto" | Usa: "Discusso con Kiev di negoziati con Mosca" (Di venerdì 17 giugno 2022) Il presidente ucraino Zelensky ai leader europei: 'Apprezziamo la vostra solidarietà'. Lavrov: 'Dialogo con l'Europa sparito dalle priorità'. L'Onu: finora uccisi quasi 4.500 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 giugno 2022) Il presidente ucraino Zelensky ai leader europei: 'Apprezziamo la vostra solidarietà'. Lavrov: 'Dialogo con l'Europa sparito dalle priorità'. L'Onu: finora uccisi quasi 4.500 ...

petergomezblog : Eni: “Gazprom ha ridotto il flusso di gas verso l’Italia del 15%, almeno per oggi”. La Russia non ha spiegato le ra… - Adnkronos : Gas dalla #Russia, l'annuncio di Eni: #Gazprom fornirà all'Italia solo il 50% della fornitura richiesta'. - reportrai3 : Mikhail Khodorkovsky era l'uomo più ricco della Russia, ex proprietario della Yukos, colosso del petrolio di fine a… - FiorellaAmoruso : RT @ultimoraLIVE: Gas, prosegue il taglio delle forniture da parte della Russia verso l'Italia: a fronte di 63 milioni di metri cubi richie… - ultimoraLIVE : Gas, prosegue il taglio delle forniture da parte della Russia verso l'Italia: a fronte di 63 milioni di metri cubi… -