"Elvis Presley, un mito senza tempo", sul Nove il documentario che celebra il re del rock 'n roll: la clip di anticipazione (Di venerdì 17 giugno 2022) Il canale Nove, in occasione dell'uscita al cinema di Elvis, celebra il re del rock and roll con il documentario "Elvis Presley: un mito senza tempo", diretto da Thom Zimny, trasmesso in chiaro per la prima volta domenica 19 giugno dalle 21:25. "Elvis Presley: un mito senza tempo" è un viaggio nella sua vita, dall'infanzia povera fino alle ultime sessioni di registrazione del 1976, nella leggendaria "Jungle Room", e include alcune riprese inedite fatte a Graceland, residenza di Elvis a Memphis, con oltre 20 interviste inedite a produttori, musicisti, registi e altri artisti che lo conobbero, o furono ...

