Pubblicità

uozzart : Dalla Warner Bros. Pictures e dal visionario regista candidato all'Oscar Baz Luhrmann, arriva il 22 giugno nelle sa… - cinefilosit : #ELVIS: dal 22 Giugno al cinema il film con #BazLuhrmann - CinefilyTweet : #Elvis è una maratona di due ore e mezza che sembra più uno sprint: un film estremamente energico da far perdere i… - RadioR101 : #R101News: il 24 giugno il nuovo singolo di #Eminem #TheKingAndI, colonna sonora del film #Elvis' ?? - DondiMarisa : RT @fabiocappellik: Tuttifrutti: Cesare Cremonini e lo show negli stadi, il film su Elvis con i Maneskin, il successo senza tempo di Paolo… -

Today.it

Fantastica ed attualissima! Maneskin - Voto 7,25 - Ballatona rock per la colonna sonora deldedicato a. Damiano sempre voce travolgente e avvolgente. Rkomi - Voto 7,15 - Rkomi racconta un ...In attesa deldi Baz Luhrmann, escono 'The King & I' del rapper e la cover di 'If I can dream' della band ... Elvis: il film al cinema è scintillante e pirotecnico quanto il Re del Rock and Roll “Elvis” è il nuovo atteso film diretto dal regista candidato all’Oscar Baz Luhrmann che, dopo essere stato presentato durante il 75° Festival di Cannes, arriverà nei cinema italiani a partire dal 22 ...In streaming la cover di "If I Can Dream" dei Måneskin, tratta dal biopic di Baz Luhrmann, dedicato al Re del rock "Elvis" ...