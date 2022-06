Elon Musk è finito di nuovo nell'occhio del ciclone (Di venerdì 17 giugno 2022) Tra denunce, di cui una ha annessa ha una richiesta di risarcimento da 258 miliardi di dollari, l'acquisizione di Twitter ancora in stallo e le critiche dopo la prima riunione con i dipendenti del social, il patron di Tesla ha diverse questioni scottanti da gestire Leggi su wired (Di venerdì 17 giugno 2022) Tra denunce, di cui una ha annessa ha una richiesta di risarcimento da 258 miliardi di dollari, l'acquisizione di Twitter ancora in stallo e le critiche dopo la prima riunione con i dipendenti del social, il patron di Tesla ha diverse questioni scottanti da gestire

Pubblicità

TuttoTechNet : Elon Musk accusato per Dogecoin: il risarcimento richiesto è da record - andreastoolbox : Elon Musk è finito di nuovo nell'occhio del ciclone | Wired Italia - RedaFree_it : ??Primo faccia a faccia tra #ElonMusk e i suoi futuri dipendenti, quelli di #Twitter. ??I dettagli #Elon #Musk… - gigibeltrame : Elon Musk, se lo critichi ti licenzia. È successo a dipendenti SpaceX #digilosofia - geronimoemili : Elon Musk citato in giudizio per truffa -