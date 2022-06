Elon Musk denunciato da un investitore | l’accusa di aver manipolato il prezzo della criptovaluta Dogecoin | parte la causa per 258 miliardi di dollari

(Di venerdì 17 giugno 2022) Doge to the Moon. Tra i tanti meme rilanciati dasul suo account Twitter ci sono stati anche i, unanata per scherzo nel 2013 che nell’aprile del 2021 è riuscita ad ottenere una capitalizzazione di 50di. Il patron di Tesla e SpaceX ha spesso pubblicizzato questa cripto, anche solo rilanciando il suo simbolo, un cane di razza Shiba particolarmente caro ai social negli anni in cui isono stati fondati. Ora, come ha spiegato Bloomberg, tutta questa attenzione alla criptomeme potrebbe costare afino a 258di. Tanto ha chiesto come risarcimento Keith Johnson, cittadino degli Stati Uniti che ha citatoin giudizio ...

Elon Musk, SpaceX e Tesla sono stati citati in giudizio in un tribunale federale americano. Secondo l'accusa Musk avrebbe 'manipolato' direttamente il prezzo di Dogecoin in un deliberato 'schema di truffa'. Durante un incontro con i dipendenti del social, Elon Musk ha spiegato come intende cambiare Twitter. "Dovrà essere come WeChat", ha detto. Da almeno 250mila anni l'uomo a occhio nudo vede - una più, una meno - 6mila stelle. In pochi anni fra i nostri occhi e quelle fioche lucine ci saranno almeno 100mila satelliti.