Elezioni Francia | 40% elettori Le Pen preferisce sinistra a coalizione Macron

(Adnkronos) – Il 40% di chi al primo turno delle Elezioni legislative francesi ha votato per la destra del Rassemblement National si dice pronto, al ballottaggio, a sostenere il candidato della coalizione di sinistra Nupes, se nel suo collegio fosse chiamato a scegliere tra questo ed un esponente della coalizione centrista e filo-Macron. E' quanto emerge da un sondaggio OpinionWay – Kéa Partners per Les Echos e Radio Classique. Questi elettori potrebbero diventare arbitri del secondo turno delle Elezioni legislative: Marine Le Pen, il cui partito è arrivato terzo alle Elezioni di domenica scorsa, ha chiesto ai suoi elettori la sera del primo turno di "non scegliere" in caso di duello tra i due partiti politici suoi avversari.

