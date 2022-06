Elena Del Pozzo | oggi la madre di nuovo sotto interrogatorio | l’ipotesi choc del presunto complice

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 giugno 2022) Ladella piccolaDelsarà nuovamente ascoltata nella giornata diper un. Lei, Martina Patti, 23enne, è accusata della morte di sua figlia, alla soglia dei 5 anni, e ora si trova in carcere a Cataniastretta sorveglianza perché c’è il pericolo che possa compiere gesti estremi.il gip Daniela Monaco Crea la sentirà per decidere sulla convalida del fermo e nel mentre continuano le indagini per fare chiarezza sulla dinamica del delitto. Omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento del cadavere L’accusa nei confronti di Martina Patti è di omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere. Nelle ultime ore sarebbe stata più volte chiamata in infermeria per il supporto psicologico ma è stata definita serena e ...