Elena del Pozzo | la durissima lettera del padre | “Ma quale raptus | Martina è un mostro | ha premeditato tutto”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu — Esce allo scoperto Alessandro Del, l’ex compagno diPatti, la 24enne rea confessa di avere ammazzato brutalmente la figlioletta, di 5 anni, e di averne occultato il cadavere simulando un rapimento. In unaaffidata alla sorella Vanessa, ildella piccola vittima definisce senza mezzi «un» la madre assassina sottolineando come il gesto della donna non sia imputabile ad un. «Ho sentito parlare di pazzia e di gelosia morbosa ma non ho sentito parlare di cattiveria e di sadismo», si sfoga delDel, ladel: “Nessun” «Come si può reputare unquello che ...