Elena Del Pozzo, il criminologo Lavorino: «Per la mamma possibile sindrome di Medea. Serve una perizia psichiatrica» (Di venerdì 17 giugno 2022) Tanti i punti ancora oscuri nella tragedia della piccola Elena Del Pozzo. La madre Martina Patti ha confermato di aver ucciso la figlia di 5 anni da sola nel campo vicino casa. Nessuna spiegazione però sul perché dell'atroce delitto. Gli inquirenti hanno indicato da subito come probabile movente la gelosia per la nuova fidanzata dell'ex compagno. Patti non avrebbe tollerato che dopo il papà anche Elena si affezionasse alla giovane donna. Molti però sono convinti che la madre si sia voluta vendicare dell'ex. «Siamo di fronte a una 'follia fredda'» ha detto all'Adnkronos il criminologo Carmelo Lavorino dando una possibile lettura del caso della mamma accusata di aver ucciso la figlioletta a Catania, e parlando di «disturbi mentali, una forma di depressione. Ha agito in ...

